В Приморье полиция проверит видеозапись с облитым зеленкой пассажиром

Новости

Военные блокировали высадку "иностранного десанта" на Курилах 11:01
Следствие возбудило дело о пожаре на заводе под Владимиром 11:00
Из Воронежа выдворили африканских болельщиков ЧМ-2018 10:59
Park Live вернет деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy 10:55
Путин отметил артистизм Жванецкого 10:54
На уральское предприятие-банкрот устроили работать 25 сторожей 10:41
Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заплатил за свое освобождение 10:40
В кировской школе нашли учителя с пятью судимостями 10:40
В Крыму призвали Google исправить статус полуострова для всего мира 10:39
В Приморье раненый леопард начал принимать пищу после операции 10:38
The Prodigy отменили все концерты из-за смерти Кита Флинта 10:38
В Анапе полицейские устроили стрельбу в погоне за нарушителем 10:36
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 10:27
Более 5 млн женщин проживают в Беларуси 10:23
Найденные в Лондоне бомбы объяснили реакцией ирландских радикалов на Brexit 10:21
СК на Ставрополье начал проверку ДТП с шестью погибшими 10:20
На морском тральщике "Железняков" закончили средний ремонт 10:18
Эксперты призвали ужесточить контроль за деятельностью соляриев 10:16
МВД: Число получивших гражданство РФ выросло вдвое за пять лет 10:15
Toyota привезет в Россию 22 спорткара Supra 10:08
На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек 09:56
На Камчатке боевой корабль ТОФ выпустил ракеты по "противнику" 09:51
Роботы поздравят москвичей с Масленицей и 8 Марта 09:42
На Алтае обнаружили место массовой гибели козерогов 09:34
Украина подготовила запасной план на случай провала переговоров по газу 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
06.03.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье полиция проверит видеозапись с облитым зеленкой пассажиром

Текст: Ольга Журман

Сотрудники УМВД по Приморскому краю проверяют видеозапись, на которой запечатлен облитый зеленкой молодой человек, сообщает ТАСС.

В Москве таксист взял с пассажирки 60 тысяч за поездку в центр

Ранее это видео появилось в Instagram. Из комментариев понятно, что парня облил таксист за то, что пассажир не смог заплатить 1,5 тысячи рублей за пользование машиной.

"Устанавливаются личности участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили агентству в полиции.

Аналогичный случай произошел в августе 2017 года в Хабаровске. Там таксист заставил умыться зеленкой двух девушек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Найденные в Лондоне бомбы объяснили реакцией ирландских радикалов на Brexit
Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заплатил за свое освобождение
Украина подготовила запасной план на случай провала переговоров по газу
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Роботы поздравят москвичей с Масленицей и 8 Марта