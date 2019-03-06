В Приморье полиция проверит видеозапись с облитым зеленкой пассажиром

Сотрудники УМВД по Приморскому краю проверяют видеозапись, на которой запечатлен облитый зеленкой молодой человек, сообщает ТАСС.

Ранее это видео появилось в Instagram. Из комментариев понятно, что парня облил таксист за то, что пассажир не смог заплатить 1,5 тысячи рублей за пользование машиной.

"Устанавливаются личности участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили агентству в полиции.

Аналогичный случай произошел в августе 2017 года в Хабаровске. Там таксист заставил умыться зеленкой двух девушек.