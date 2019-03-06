Водитель такси в Приморье облил зеленкой "зайца"

На страничке в Instagram группы ДПС Контроль, на которой размещаются сообщения, связанные с автомобилями, движением на дорогах и ДТП в Приморье, опубликовано видео с облитым зеленкой мужчиной.

Как следует из пояснений, видимо, так с ним поступил таксист.

"Молодой человек катался по городу Артем на такси довольно продолжительное время. На просьбу оплатить услугу (1500р) от него последовал отказ в оплате. Итог на лице", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети по-разному отреагировали на этот инцидент. Одни поддержали такое "разукрашивание", другие возмущены. Кто-то предположил, что пассажир был "под кайфом".

Напомним, впервые таким образом "наказал" пассажира водитель такси из Хабаровска.