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06.03.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замглавы МЧС по Бурятии получил условный срок за взятку

Текст: Екатерина Дементьева

Экс-заместитель руководителя МЧС по республике Бурятия Дмитрий Унагаев приговорен судом к семи годам лишения свободы условно, штрафу в 55 тысяч рублей и запрету занимать госдолжности в течение шести лет. Помимо этого, Унагаев лишен специального звания - полковник внутренней службы. Напомним, он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере - 1,6 миллиона рублей - по предварительному сговору.

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Довольно мягкое наказание за столь серьезное преступление объясняется тем, что Унагаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал свою вину и помог изобличить соучастников. Поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство а суд проходил в особом порядке.

Как было установлено судом, в 2016 году Унагаев с подчиненным потребовали от директора компании, которая занималась монтажом и обслуживанием противопожарного оборудования, платить им "мзду" за покровительство, обещая ограничить конкуренцию со стороны других предпринимателе и закрывать глаза на нарушения. С 2016 по начало 2018 года предприниматель предал сотрудникам МЧС в общей сложности 1,6 миллиона рублей. Частично взятки легализовались через зачисление на счета фирм родственников Дмитрия Унагаева по притворным сделкам.

В 2018 году предприниматель обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. С поличным был задержан сначала посредник, а затем и должностные лица, получавших взятки. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и части 1 статьи 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

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