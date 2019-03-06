В кировской школе нашли учителя с пятью судимостями

В школе Кирова предмет "Изобразительное искусство" преподавал человек с пятью судимостями, сообщила в среду прокуратура региона.

Это выяснилось в ходе проверки школы № 19, куда в сентябре прошлого года был принял на работу в качестве преподавателя ИЗО 49-летний мужчина. У прокуратуры вызвала вопросы справка об отсутствии судимости по тяжкой статье, которая необходима для работы с несовершеннолетними. Она не содержала данные о непогашенной судимости в декабре 2017 года по статье 158 УК РФ (кража), а подписи сотрудников МВД, выдавших ее, не соответствовали их реальным подписям.

Мало того, оказалось, что мужчина ранее пять раз привлекавшегося к уголовной ответственности по статьям 116, 119 УК РФ за побои и угрозы убийством. Но дела были прекращены в суде по примирению сторон.

По материалам прокуратуры УМВД по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление официального документа). Мужчина отстранен от работы со школьниками.

Кроме того, есть вопросы к руководству учебного заведения. Хотя формально прежние уголовные дела, возбужденные в отношении учителя, не являлись препятствием к работе в школе, поскольку не было приговора, но факт побоев и угрозы убийством как минимум должен был насторожить. А справка об отсутствии судимости была представлена им уже после того, как его взяли на работу. В связи с чем в адрес руководства школы внесено представление об устранении нарушений.