В Перми неизвестные попытались взорвать банкомат

Прошлой ночью неизвестные пытались ограбить банкомат в одном из магазинов Перми, расположенном на улице Красногвардейская. Но злоумышленники не смогли довести дело до конца.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, сегодня около 04.00 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные пытаются взломать банкомат в магазине. На место происшествия в срочном порядке прибыла следственно-оперативная группа, но злоумышленников на месте преступления уже не застала.

Стражи порядка констатировали, что денежные средства из банкомата похищены не были.

По факту попытки взлома банкомата заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (покушение на кражу).