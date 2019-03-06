В Самарской области в кафе держали медвежонка без документов

В одном из тольяттинских кафе самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт... содержания в клетке бурого медведя.

В прокуратуре узнали об этом из обращений местных жителей, которые просили проверить законность содержания дикого зверя в кафетерии. Выяснилось, что никаких документов на животное у владельца точки общепита не было. Тогда как необходимо иметь документы о сделанных ему прививках, ветеринарном обследовании, документы о происхождении зверя. Но владелец кафе, как отметили в прокуратуре, дать пояснения относительно обстоятельств происхождения медведя не смог, сославшись лишь на то, что годовалое животное - это подарок. Но надо сказать, не препятствовал вывозу животного. Медвежонка взяли под опеку зоозащитники. Сейчас он находится в Москве - за ним присматривает некоммерческий фонд по защите животных. Специалисты говорят, что медведь чувствует себя хорошо.