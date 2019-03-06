В Самарской области в кафе держали медвежонка без документов

Новости

"Сто лет одиночества" Маркеса впервые экранизируют 20:59
В МИД РФ прокомментировали попытки США сорвать поставку С-400 Турции 20:30
Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд 20:29
Крым начал поставлять на Кубань до 300 мегаватт электроэнергии 20:27
Названы бестселлеры в сегменте SUV в России 20:21
Лавров: Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений 20:13
Нефть подешевела на фоне информации о росте запасов в США 20:04
В Иркутске оштрафовали основателя знаменитого книжного приюта 19:45
Минтранс: Оснований для введения платной регистрации в аэропорту нет 19:30
Посол ФРГ в Венесуэле объявлен персоной нон грата 19:23
Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном 19:22
Умер первый басист группы Queen 19:16
Выплаты вкладчикам рухнувших банков в 2018 году сократились вдвое 19:10
Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги 19:10
Чем будет занят в Минске инновационный центр электроники 19:04
"Шок": Марк Хэмилл рассказал, как узнал о перезапуске "Звездных войн" 18:52
На Масленицу в Поморье будут женить с блинами 18:49
Умерла Майя Туровская 18:43
Россия отправит наблюдателей на парламентские выборы в Южную Осетию 18:40
Музей в Заполярье вернет награды ветерана его сыну 18:36
В Минкурортов Крыма не увидели проблем с запретом хостелов в многоэтажках 18:29
В суд Киева поступил иск об увольнении главы МВД Украины Авакова 18:26
Джонни Роттен из Sex Pistols прокомментировал смерть Кита Флинта 18:25
Ковтун выиграл короткую программу на Универсиаде 18:20
В Дагестане госпитализированы 14 воспитанников детского сада 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
На какие фильмы сводить любимую в праздник
На какие фильмы сводить любимую в праздник
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
06.03.2019 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мишку спасли

В Самарской области в кафе держали медвежонка без документов
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(7809)
В одном из тольяттинских кафе самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт... содержания в клетке бурого медведя.
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Житель Приморья оставил сиротой полуторамесячного медвежонка

В прокуратуре узнали об этом из обращений местных жителей, которые просили проверить законность содержания дикого зверя в кафетерии. Выяснилось, что никаких документов на животное у владельца точки общепита не было. Тогда как необходимо иметь документы о сделанных ему прививках, ветеринарном обследовании, документы о происхождении зверя. Но владелец кафе, как отметили в прокуратуре, дать пояснения относительно обстоятельств происхождения медведя не смог, сославшись лишь на то, что годовалое животное - это подарок. Но надо сказать, не препятствовал вывозу животного. Медвежонка взяли под опеку зоозащитники. Сейчас он находится в Москве - за ним присматривает некоммерческий фонд по защите животных. Специалисты говорят, что медведь чувствует себя хорошо.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд
Путин поручил ФСБ защитить Россию от кибернаступления
В МИД РФ прокомментировали попытки США сорвать поставку С-400 Турции
Пенсионеры получат доплаты к пенсиям в мае-июне
Военным запретили разглашать служебную информацию в соцсетях