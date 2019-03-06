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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе две школьницы пострадали из-за упавшего с крыши снега

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Две 15-летние школьницы попали в больницу после падения на них снега с высоты девятого этажа. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

В Уфе двое детей пострадали из-за упавшего с балкона снега

По данным ведомства, инцидент произошел днем 5 марта возле дома по адресу: Рабкоров, 22. По предварительным данным, снег упал с отливов, расположенных под балконной плитой одной из квартир на девятом этаже. Скорая помощь увезла девочек в 17-ую городскую больницу.

Напомним, сейчас в Уфе продолжается потепление, из-за которого участились случаи падения снега с крыш и отливов домой. Накануне в Советском районе Уфы от схода снега пострадал 31-летний мужчина, а другая снежная масса упала с козырька балкона и девятиэтажки повредила автомобиль SKODA Octavia.

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