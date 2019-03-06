На Алтае пенсионера заподозрили в убийстве соседа по палате

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летнего пациента больницы в Алтайском крае.

Следователи подозревают, что дедушку избил его 68-летний сосед по палате. В феврале оба пенсионера находились на лечении в терапевтическом отделении Кулундинской центральной районной больницы. Однако пожилому больному неожиданно стало хуже. Его перевели в реанимацию, но врачи не смогли его спасти.

Согласно экспертизе, причиной смерти больного стала закрытая черепно-мозговая травма, возникшая в результате ударов по голове.

- Получить смертельную травму вне медицинского учреждения он не мог, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Федорова. - В ходе проверки у следователей появились достаточные основания подозревать в нанесении телесных повреждений потерпевшему его 68-летнего соседа по палате.

Как выяснилось, пенсионера сильно раздражал больной дедушка. Он постоянно просил помощи у медицинского персонала, стонал, хотел пить и тем самым мешал соседу отдыхать. Следователи считают, что из личных неприязненных отношений тот нанес несколько ударов в область головы пожилому мужчине.

Сам подозреваемый пока не признал своей вины в смерти соседа по палате. Расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" продолжается.