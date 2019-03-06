На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края утром 6 марта произошло страшное ДТП, которое унесло жизни шестерых человек.

Как сообщили в УГИБДД Ставрополья, в районе пяти часов утра на 252-м километре федеральной трассы "Кавказ" лоб в лоб столкнулись минивэн Mercedes-Benz Vito и отечественный грузовик ЗИЛ.

- В минивэне на момент аварии находились восемь человек Предположительно, все они - граждане Азербайджана: транспортное средство выполняло частную перевозку из этой страны в Москву. Полуфургоном управлял житель Краснодарского края, - сообщили в УГИБДД региона.

По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу. Кроме того, четверо были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Невинномысска. По предварительной информации, все погибшие - граждане Азербайджана.

Как рассказал начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, скорее всего, рассматривается то, что водитель ЗИЛа уснул за рулем, и в результате грузовик выехал на полосу встречного движения.

На месте столкновения транспортных средств не было барьерного тросового ограждения, что стало сопутствующей причиной аварии.