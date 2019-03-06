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06.03.2019 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП с минивэном погибли шесть человек

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Кочубеевском районе Ставропольского края утром 6 марта произошло страшное ДТП, которое унесло жизни шестерых человек.

Как сообщили в УГИБДД Ставрополья, в районе пяти часов утра на 252-м километре федеральной трассы "Кавказ" лоб в лоб столкнулись минивэн Mercedes-Benz Vito и отечественный грузовик ЗИЛ.

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- В минивэне на момент аварии находились восемь человек Предположительно, все они - граждане Азербайджана: транспортное средство выполняло частную перевозку из этой страны в Москву. Полуфургоном управлял житель Краснодарского края, - сообщили в УГИБДД региона.

По данным ГУ МЧС региона, в результате ДТП четыре человека погибли на месте, а еще двое скончались по пути в больницу. Кроме того, четверо были госпитализированы с различными травмами в ЦРБ города Невинномысска. По предварительной информации, все погибшие - граждане Азербайджана.

Как рассказал начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, скорее всего, рассматривается то, что водитель ЗИЛа уснул за рулем, и в результате грузовик выехал на полосу встречного движения.

На месте столкновения транспортных средств не было барьерного тросового ограждения, что стало сопутствующей причиной аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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