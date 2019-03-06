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06.03.2019 13:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"РГ" публикует видео работы прокуроров в Чечне во время боевых действий

Текст: Тимофей Борисов
Уникальные съемки оказались в распоряжении редакции "Российской газеты". Это чудом сохранившиеся исходники с осмотра места происшествия и запись в кабинете прокурора Грозного Юрия Пономарева, датированные началом 2001 года.

В то время ведь не было смартфонов, и даже громоздкая видеокамера считалась роскошью. Удивительно, как эти кадры вообще сохранились.

Сейчас, когда воссозданию органов прокуратуры Чечни исполнилось 19 лет, это видео воспринимается даже несколько шокирующе. Ведь в наши дни на фоне красивой и мирной столицы Чечни сложно представить, в каких сложнейших условиях приходилось тогда работать.

Фото: iStock
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Достаточно вспомнить, что тогда не было разделения на Следственный комитет и прокуратуру. Следователи прокуратуры  обязательно  должны были выезжать на места преступления, участвовать при проверках соблюдения паспортного режима и зачистках в населенных пунктах. Появление прокурора при проведении этих мероприятий воспринималось жителями республики в качестве гаранта законности. Но ведь прокуроры при этом страшно рисковали. За период контртеррористической операции погибли 11 сотрудников прокуратуры, которые награждены орденами и медалями (посмертно).

Первые прокурорские работники появились в еще не зачищенном Грозном в начале 2000 года, когда во двор  разбитого здания будущей прокуратуры нет-нет, да и залетали пули. Всеволод Чернов, Юрий Дин, Юрий Пономарев - это те, кто были первыми, кто пришел восстанавливать закон в отвыкший жить по нему регион.

На видео видно, как один и первых прокуроров Грозного, а потом и Чечни, Юрий Пономарев проводит осмотр легкового автомобиля, на котором бандиты похищали военнослужащих федеральных войск с Ханкалы. А вокруг - многоэтажки с выбитыми окнами. И, понятно, что из этих пустых глазниц в любой момент может прозвучать выстрел.

А еще удивительным кажется факт, что в прокуратуре Грозного даже на тот первоначальный момент более половина личного состава состояла из местных чеченцев, а вовсе не из прикомандированных прокуроров и следователей. То есть и тогда федералы доверяли местным, а местные сильно рисковали, ведь ваххабиты вели охоту не только за ними, но и за их семьями, которые тоже жили там.

Фото: РИА Новости
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Прокурорам пришлось расследовать как многочисленные убийства русского населения, так убийства чеченцев, погибших в результате превышения полномочий или же несогласованных действий федеральных сил.

То есть, прокуроры находились под двойным ударом. Причем неизвестно, что было расследовать сложней и безопасней. Некоторые наши военные, а особенно контрактники, среди которых попадались личности с сомнительным и даже криминальным прошлым, всячески противились расследованию их преступлений. А то, что эти преступления были, ясно и без слов. Ни одна война без этого не обходится. И, тем не менее, дела возбуждались и доводились до суда. Военнослужащих, совершивших преступления, судили и сажали. А бандиты, те вообще ненавидели любых представителей власти. Им Хаттаб и Басаев платили деньги за успешные убийства и теракты. Существовали даже официальные расценки за голову убитого рядового, сержанта, офицера и генерала. К счастью, это прокуроров не испугало и они выстояли.    

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Грозный РГ-Видео
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