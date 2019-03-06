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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд

Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Мошенничество", "Создание преступного сообщества")", - передает ТАСС слова представителя ведомства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как считают следователи, Арашуков создал организованную группу и вовлек в нее своих родственников и знакомых, а также разработал план хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию ряда субъектов СКФО. Также ему инкриминируется использование служебного положения для назначения "своих родственников и знакомых на различные должности на предприятиях газовой отрасли”.

"Чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова, - уточнила Петренко. - Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации".

Общая сумма ущерба от преступных действий составила около 31 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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