Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд

Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Мошенничество", "Создание преступного сообщества")", - передает ТАСС слова представителя ведомства.

Как считают следователи, Арашуков создал организованную группу и вовлек в нее своих родственников и знакомых, а также разработал план хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию ряда субъектов СКФО. Также ему инкриминируется использование служебного положения для назначения "своих родственников и знакомых на различные должности на предприятиях газовой отрасли”.

"Чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова, - уточнила Петренко. - Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации".

Общая сумма ущерба от преступных действий составила около 31 млрд рублей.