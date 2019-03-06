В Ингушетии экс-главу района заподозрили в растрате 25 млн рублей

В Ингушетии бывшего главу Сунженского района сотрудники МВД подозревают в превышении полномочий. Действия чиновника нанесли ущерб администрации муниципального района на сумму 25,5 миллионов рублей.

"В августе 2016 года подозреваемый в счет погашения имеющейся задолженности незаконно перевел на счета ресурсопредоставляющей компании бюджетные денежные средства, которые выделялись на благоустройство города", - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.