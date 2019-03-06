Во Владикавказе взорвали найденные в подвале пятиэтажки гранаты

Во Владикавказе взрывотехники Росгвардии обезвредили четыре ручные гранаты, которые местные жители обнаружили в подвале одной из пятиэтажек города.

Опасные предметы находились в доме на улице Шмулевича. Для их ликвидации из пятиэтажки эвакуировали всех жителей, а прилегающую территорию оцепили.

- Взрывотехники установили, что четыре ручные гранаты различных модификаций со следами сильной коррозии представляют серьезную опасность для жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северной Осетии.

Саперы поместили гранаты в специальный взрывозащитный контейнер и вывезли за пределы города на специальный полигон. Там проржавевшие боеприпасы были уничтожены накладным зарядом.