Калининградка отсудила у работодателя сто тысяч рублей за травму, полученную в офисе. Ей на голову упала лампа дневного света. Врач поставил диагноз: "множественные резаные раны лица".

Женщина пыталась взыскать деньги и с работодателя, и с работника, который в день ЧП менял в ее кабинете светильники. Гвардейский райсуд признал, что слесарь нарушил требования охраны труда. Однако по закону компенсировать вред должен не он, а работодатель. Поэтому именно компании предстоит выплатить деньги.

Судебные споры, связанные с травмами на работе, в Калининградской области довольно распространены. К примеру, на днях вступило в силу решение по делу работника порта, которому на ногу упала связка металлических изделий с автопогрузчика. Работодателя обязали выплатить мужчине компенсацию морального вреда - 700 тысяч рублей. Кроме того, компания уже перечислила ему материальную помощь - больше ста тысяч рублей.

Юристы отмечают: травмы, связанные со здоровьем и произошедшие на работе, можно отнести к производственным, даже если ЧП не имеет прямого отношения к вашей трудовой деятельности. Если вы, к примеру, шли по служебным делам и поскользнулись на лестнице, травму признают производственной. Или если вам в офисе что-то упало на голову, как это произошло с жительницей Гвардейского района.

Увечья, полученные во время официального обеденного перерыва, тоже являются производственными. Более того, в некоторых случаях Трудовой кодекс признает производственными травмы, полученные по дороге на работу. К таким случаям, в частности, относится поездка на службу или домой на служебном транспорте.

- Если вы или ваши коллеги получили травму на работе, в первую очередь необходимо поставить в известность непосредственного начальника или специалиста по охране труда и обратиться к врачу, - отмечает руководитель службы персонала калининградской компании Наталья Богаченкова. - На предприятии создается комиссия, члены которой составляют акт о несчастном случае в нескольких экземплярах. Копии получают и работник, получивший травму, и работодатель, а также Фонд социального страхования, трудовая инспекция и другие уполномоченные органы.

Если работодатель не согласен признавать травму производственной, спор может решить только суд. При первом обращении к врачу юристы советуют следить, как заполняются документы. Медики должны зафиксировать, где, в какое время и как вы получили травму. Поэтому, даже если увечье кажется незначительным, лучше вызвать скорую помощь. Документы, где фиксируются обстоятельства вызова, могут стать подспорьем в суде.

На заметку

Если вы получили производственную травму, работодатель обязан оплатить больничный лист в размере ста процентов вашего заработка, независимо от вашего стажа. Расходы, связанные с реабилитацией и покупкой медикаментов, также лежат на компании. Кроме того, вы можете потребовать у работодателя компенсацию морального вреда. Получили отказ - обращайтесь в суд.