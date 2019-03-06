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06.03.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти полиция нашла шесть тонн алкоголя-контрафакта

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Тихвине Ленинградской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более шести тонн алкоголя и две с половиной тысячи пачек сигарет с поддельными акцизными марками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Партию фальсификата обнаружили сотрудники экономической полиции города Тихвина, расследуя уголовное дело о подделке акцизных марок.

Маркировка сигарет станет обязательной с 1 марта 2019 года

Факт незаконной реализации алкогольной продукции полицейские выявили на территории гаражного кооператива. В ходе проверочных мероприятий здесь было изъято около 40 бутылок, с акцизными марками, вызвавшими сомнение в их подлинности. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что акцизы поддельные.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Всего правоохранители проверили 34 адреса в Тихвине и его пригородах. В складских и гаражных помещениях было изъято 6 200 литров алкогольной продукции (водка, виски, коньяк) и около 2,5 тысяч пачек сигарет различных наименований. Изъятое передано на склад временного хранения, часть продукции направлена на экспертизу.

По версии полиции, контрафактную продукцию ее изготовители продавали населению через сеть сбытчиков, из рук в руки. Уже установлены шесть человек, занимавшихся этим промыслом — один из них числится предпринимателем, другие нигде не работают.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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