В Ленобласти полиция нашла шесть тонн алкоголя-контрафакта

В Тихвине Ленинградской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более шести тонн алкоголя и две с половиной тысячи пачек сигарет с поддельными акцизными марками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Партию фальсификата обнаружили сотрудники экономической полиции города Тихвина, расследуя уголовное дело о подделке акцизных марок.

Факт незаконной реализации алкогольной продукции полицейские выявили на территории гаражного кооператива. В ходе проверочных мероприятий здесь было изъято около 40 бутылок, с акцизными марками, вызвавшими сомнение в их подлинности. В дальнейшем экспертиза подтвердила, что акцизы поддельные.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Всего правоохранители проверили 34 адреса в Тихвине и его пригородах. В складских и гаражных помещениях было изъято 6 200 литров алкогольной продукции (водка, виски, коньяк) и около 2,5 тысяч пачек сигарет различных наименований. Изъятое передано на склад временного хранения, часть продукции направлена на экспертизу.

По версии полиции, контрафактную продукцию ее изготовители продавали населению через сеть сбытчиков, из рук в руки. Уже установлены шесть человек, занимавшихся этим промыслом — один из них числится предпринимателем, другие нигде не работают.