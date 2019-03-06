В Ленобласти в ДТП с автобусом один человек погиб, четверо ранены

В Ленинградской области начата проверка обстоятельств столкновения пассажирского автобуса и автомобиля Renault Logan. В результате ДТП один человек погиб, четверо попали в больницу, причем в ГИБДД не исключают, что число пострадавших может возрасти.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в Волховском районе на 199-м километре Мурманского шоссе.

Легковой автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Тихвина в Петербург.

Водитель иномарки погиб на месте. Еще один пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии. В салоне находились еще два человека, они также пострадали. Их состояние врачи оценивают как средне-тяжелое.

В автобусе травмы получил водитель. В Управлении ГИБДД отмечают, что состояние пассажиров автобуса в данный момент выясняется.