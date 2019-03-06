В Ленобласти возбудили дело о мошенничестве на стройке газопровода

Прокуратура Ленинградской области проверила исполнение договора на строительство газопровода - отвода к городу Приозерск стоимостью почти два миллиарда рублей и установила, что из четырех очередей, которые надо было закончить в 2014 году, полностью сдана только одна. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Исполнение договора, заключенного между двумя крупными компаниями прокуратура проводила в рамках проверки реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы. Договор был заключен в 2012 году, исполнить все работы следовало, как явствует из документа, до конца 2014 года.

Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям газопровода не были выполнены, генеральный подрядчик подписал акты выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, вследствие чего получил на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 миллиардов рублей. В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а так же необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных лиц были выведены денежные средства в сумме более 700 миллионов рублей.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица компании-подрядчика. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Ход и результаты расследования этого дела прокуратура области взяла под контроль.