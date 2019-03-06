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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти возбудили дело о мошенничестве на стройке газопровода

Текст: Ольга Штраус (Ленинградская область)

Прокуратура Ленинградской области проверила исполнение договора на строительство газопровода - отвода к городу Приозерск стоимостью почти два миллиарда рублей и установила, что из четырех очередей, которые надо было закончить в 2014 году, полностью сдана только одна. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Исполнение договора, заключенного между двумя крупными компаниями прокуратура проводила в рамках проверки реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы. Договор был заключен в 2012 году, исполнить все работы следовало, как явствует из документа, до конца 2014 года.

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Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям газопровода не были выполнены, генеральный подрядчик подписал акты выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, вследствие чего получил на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 миллиардов рублей. В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а так же необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных лиц были выведены денежные средства в сумме более 700 миллионов рублей. 

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица компании-подрядчика. По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Ход и результаты расследования этого дела прокуратура области взяла под контроль.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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