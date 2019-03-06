В Петербурге блогер задержан за издевательство над пожилым соседом

В Петербурге задержали 36-летнего мужчину, который накануне разместил в социальных сетях ролик с издевательствами над своим 57-летним соседом, сообщает пресс-служба полиции Северной столицы.

Видео вызвало возмущение у пользователей, полиция Петербурга начала проверку. Установить личность автора ролика стражам порядка не составило труда, и менее чем через сутки 36-летний мужчина, который позиционирует себя как блогер, уже давал показания.

Для общения с полицией мужчину доставили прямо из своей квартиры в Красногвардейском районе.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство".