В Петербурге риелтора-убийцу приговорили к пожизненному заключению

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двум мужчинам, убившим шестерых человек ради квартир. Лидер группы получил пожизненный срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, преступления происходили с 2011 по 2015 годы. Мужчины представлялись юристами и обещали жильцам решить их вопросы с кредитами и другими выплатами, кому-то назывались дальними родственниками и претендовали на наследство.

Владельцев квартир убивали с помощью большой дозы метадона. Тех, кто наркотики не употреблял, дельцы душили. Таким образом мужчины убили владельцев трех квартир на Английском проспекте, двое погибших имели имущество на улице Ленинградской в Пушкине и еще один пострадавший был владельцем доли в квартире в Колпино.

Продать мужчины смогли только комнату в Колпино. За нее они выручили 800 тысяч рублей. Переоформить остальную недвижимость на себя они не успели, поскольку были задержаны представителями правоохранительных органов.

По решению суда мужчина, который лично совершил два убийства и четыре организовал, приговорен к пожизненному сроку. Его подельник, убивший четырех человек, проведет в колонии 13 лет.