В Петербурге из стены торгового центра вырвали банкомат

В Пушкине в торговом центре по улице Полковой украли банкомат. Чтобы осуществить свой замысел злоумышленники буквально выдрали его из стены, к которой банкомат крепился.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, группа крепких мужчин погрузила банкомат в автомобиль и скрылась.

Сейчас полицейские ищут автомобиль и самих похитителей, а также устанавливают сумму похищенного. В ведомстве отмечают, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что с большой вероятностью злоумышленники могли при похищении вообще остаться без денег. Дело в том, что современные банкоматы оборудуют специальными устройствами, которые при попытке несанкционированного вскрытия заливают все деньги толстым слоем краски.