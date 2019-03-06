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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге за вымогательство задержаны 34 "зебры"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге полицейскими с начала года задержаны 34 аниматора в костюмах ростовых кукол, которые выпрашивали у прохожих деньги на центральных улицах города, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

Все аниматоры были оштрафованы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Петербурге активизировались уличные псевдоартисты

Мужчины крепкого сложения в костюмах персонажей из мультфильмов "Мадагаскар", "Шрек" и "Маша и Медведи" наводнили улицы Петербурга с лета прошлого года. Они настойчиво предлагают прохожим сфотографироваться, а когда с ними делают пару кадров, аниматоры начинают требовать деньги за свои услуги.

Средняя ставка - 500 рублей кадр. Как правило, аниматоры принимают несколько поз, поэтому на мобильном телефоне гражданина остается пять-шесть фотографий. Таким образом, за несколько минут фотосессии петербуржцы и гости города отдают по 2,5-3 тысяч рублей.

Стоит отметить, что многие горожане отказываются платить аниматорам по озвученным им ставкам и пытаются уйти. Но актеры в смешных костюмах преследуют их до метро и всячески оскорбляют. Бизнес идет неплохо, основная целевая аудитория аниматоров - молодые мамы и бабушки с внуками, которым сложно противостоять дельцам в силу того, что актеры значительно сильнее их физически. К группам с отцами семейств мультяшные герои стараются не подходить.

Лишь немногие петербуржцы и гости города, столкнувшиеся с аниматорами, обращаются в полицию. Большинство выплескивает свои эмоции в социальных сетях. Вместе с тем недовольство деятельностью лиц в ростовых куклах высказывают и настоящие уличные артисты, которые десятилетиями работают на улицах города и создают особенную атмосферу в Петербурге. Профессионалы уверяют, что фото с аниматорами не имеет никакого отношения к уличному искусству и такие деятели дискредитируют целую отрасль.

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