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06.03.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В поезде Калининград-Москва нашли крупную партию контрабандного янтаря

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Крупную нелегальную партию солнечного камня общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей обнаружили калининградские таможенники в фирменном пассажирском поезде "Янтарь" сообщением Калининград-Москва. 

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, металлический ящик с янтарной контрабандой нашли при досмотре на железнодорожном пункте пропуска "Нестеров" на литовской границе.

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Камень-сырец и янтарные полуфабрикаты дорогих, крупных и средних, фракций были упакованы в четыре пакета и спрятаны в транзитной кладовой почтового вагона. Общий вес партии, сокрытой от таможенного контроля, составил более 24 килограммов, а стоимость, по оценке эксперта, - более 2,45 миллиона рублей.

Выяснилось, что хозяин контрабандного янтаря - начальник почтового вагона, который признался, что умышленно спрятал товар, зная о существующих ограничениях на его перемещение через таможенную границу.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов". Наказание по статье предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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