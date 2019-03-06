В поезде Калининград-Москва нашли крупную партию контрабандного янтаря

Крупную нелегальную партию солнечного камня общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей обнаружили калининградские таможенники в фирменном пассажирском поезде "Янтарь" сообщением Калининград-Москва.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, металлический ящик с янтарной контрабандой нашли при досмотре на железнодорожном пункте пропуска "Нестеров" на литовской границе.

Камень-сырец и янтарные полуфабрикаты дорогих, крупных и средних, фракций были упакованы в четыре пакета и спрятаны в транзитной кладовой почтового вагона. Общий вес партии, сокрытой от таможенного контроля, составил более 24 килограммов, а стоимость, по оценке эксперта, - более 2,45 миллиона рублей.

Выяснилось, что хозяин контрабандного янтаря - начальник почтового вагона, который признался, что умышленно спрятал товар, зная о существующих ограничениях на его перемещение через таможенную границу.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье УК "Незаконное перемещение через границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов". Наказание по статье предполагает лишение свободы на срок от трех до семи лет.