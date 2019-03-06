Астраханских полицейских заподозрили в пытках подозреваемого

В Астрахани сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, то есть в пытках.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, 25 февраля сотрудники МВД под видом осуществления розыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка". Они схватили продавца-предпринимателя и, применив насилие, повалили его на пол.

"Затем надели наручники и против воли отвезли мужчину в отдел полиции, где снова применяли насилие и электрошокер", - сообщили в СК.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

В пресс-службе МВД по Астраханской области сообщили, что в отношении оперуполномоченных сотрудников полиции проводится проверка.

"В случае подтверждения вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности. Кроме того, их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.