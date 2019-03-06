Житель города Шахты Ростовской области, спасая свой урожай от набега 11-летнего мальчишки, получил три года лишения свободы условно. А весь-то урожай - грядка овощей в палисаднике возле многоэтажки.

Подросток, нарвавший помидоров, был застигнут врасплох и заперт хозяином на замок в подвале многоквартирного дома.

По убеждению подсудимого, он действовал в воспитательных целях и наказал маленького воришку поделом. О том, что ребенок может получить сильный психологический стресс, "сеньор-помидор", скорее всего, даже не подумал.

Возмущенные родители мальчика написали заявление в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Кстати, это не первый случай в Ростовской области, когда взрослые по своему усмотрению покушаются на свободу несовершеннолетних.

Комментарий

Оксана Сухарева, старший помощник прокурора области:

- По закону задерживать покупателей охранники магазинов не имеют права, это прерогатива исключительно правоохранительных органов. Несовершеннолетние могут быть доставлены в ОВД для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В этом случае обязательно уведомляются их родители или законные представители, составляется протокол, принимается решение о необходимости проведения с подростком профилактической работы. К административной ответственности за мелкое хищение дети могут привлекаться с 16 лет.