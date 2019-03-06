В Астраханской области учительница ударила школьника тетрадью

В Астраханской области учительница школы №4 города Камызяк ударила школьника тетрадью по голове. По факту инцидента проводится проверка региональным Министерством образования и науки.

Инцидент произошел на уроке обществознания. На видео, которое сняли школьники, можно разглядеть, как молодая девушка подходит к подростку, который выше ее ростом. Педагог говорит: "Ты будешь стоять как следует", и шлепает тетрадью ученика. Судя по кадрам - юноша не пострадал.

Скандальный ролик был выложен в интернет, и мнения пользователей разделились. Одни полагают, что педагог повел себя не этично, а другие считают - учительница стала жертвой провокации.

"После обнародования ситуации учительница сама написала заявление об увольнении. Однако министерство все равно проводит проверку в школе для выяснения всех обстоятельств", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минобрнауки региона.

Кстати

В Астраханской области создан региональный родительский комитет, куда также можно сообщать о случаях нарушения закона в образовательных организациях. Родители могут направить обращение на адрес электронной почты oblrodkom@yandex.ru.