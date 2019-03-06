В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ. При этом она не уточнила причины задержания и число задержанных.

"Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США, - передает ТАСС слова Захаровой. - Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам".

Известно также, что ранее в Приморском районном суде Новороссийска за нарушение пограничного режима на территории РФ были признаны виновными двое граждан США. По предварительным данным, это были последователи религиозной организации мормонов.