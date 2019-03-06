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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В МИД подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Несколько граждан США были задержаны в Новороссийске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ. При этом она не уточнила причины задержания и число задержанных.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Подтверждаем информацию о задержании нескольких граждан США, - передает ТАСС слова Захаровой. - Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам".

Известно также, что ранее в Приморском районном суде Новороссийска за нарушение пограничного режима на территории РФ были признаны виновными двое граждан США. По предварительным данным, это были последователи религиозной организации мормонов.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МИД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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