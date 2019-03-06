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06.03.2019 19:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Советский суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу из ряда вон. Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав ней более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.

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- Установлено, что с февраля по апрель 2017 года соучастники в цехе на улице 2-ая Дальняя в Челябинске изготовили почти 260 тысяч рулонов туалетной бумаги под наименованием "Туалетная бумага из Набережных Челнов", - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Ущерб правообладателю составил 2,4 миллиона рублей. Преступная деятельность была прекращена в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции.

В ходе следствия выяснилось, что наемные работники предприятия не подозревали, что участвуют в производстве контрафакта.

Организаторы производства признаны виновными в незаконном использовании чужого товарного знака (часть 3 статьи 180 УК РФ). Суд приговорил их к двум годам условного наказания с испытательным сроком в два года, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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