Двум челябинцам дали срок за подделку туалетной бумаги

Советский суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу из ряда вон. Два предприимчивых челябинца организовали подпольное производству контрафактной туалетной бумаги, заработав ней более двух миллионов рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.

- Установлено, что с февраля по апрель 2017 года соучастники в цехе на улице 2-ая Дальняя в Челябинске изготовили почти 260 тысяч рулонов туалетной бумаги под наименованием "Туалетная бумага из Набережных Челнов", - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Ущерб правообладателю составил 2,4 миллиона рублей. Преступная деятельность была прекращена в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции.

В ходе следствия выяснилось, что наемные работники предприятия не подозревали, что участвуют в производстве контрафакта.

Организаторы производства признаны виновными в незаконном использовании чужого товарного знака (часть 3 статьи 180 УК РФ). Суд приговорил их к двум годам условного наказания с испытательным сроком в два года, отметили в прокуратуре.