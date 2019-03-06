Уралец погасил штрафы ГИБДД после ареста iPhone

Только опасение лишиться любимого гаджета заставили жителя Каменска-Уральского оплатить накопившиеся штрафы за нарушение правил дорожного движения.

"Молодой человек накопил более 11 000 рублей долга по 15 штрафам ГИБДД. Все уведомления он игнорировал. Судебным приставам пришлось арестовать его счет в банке, но денег на него не поступало", - рассказали в пресс-служба свердловского управления ССП.

Сотрудники надзорного органа не раз пытались застать должника дома, в итоге вручили повестку о явке на прием к судебному приставу-исполнителю его матери.

Когда молодой человек явился по повестке, пристав составил акт описи и ареста его имущества в виде сотового телефона iPhone 6 и предупредил, что гаджет продадут в счет долгов.

Должнику вручили квитанции для погашения штрафов, и он незамедлительно выплатил их в полном объеме.