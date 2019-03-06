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06.03.2019 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец погасил штрафы ГИБДД после ареста iPhone

Текст: Екатерина Призова

Только опасение лишиться любимого гаджета заставили жителя Каменска-Уральского оплатить накопившиеся штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Фото: iStock
Судебные приставы перестали принимать наличные

"Молодой человек накопил более 11 000 рублей долга по 15 штрафам ГИБДД. Все уведомления он игнорировал. Судебным приставам пришлось арестовать его счет в банке, но денег на него не поступало", - рассказали в пресс-служба свердловского управления ССП.

Сотрудники надзорного органа не раз пытались застать должника дома, в итоге вручили повестку о явке на прием к судебному приставу-исполнителю его матери.

Когда молодой человек явился по повестке, пристав составил акт описи и ареста его имущества в виде сотового телефона iPhone 6 и предупредил, что гаджет продадут в счет долгов.

Должнику вручили квитанции для погашения штрафов, и он незамедлительно выплатил их в полном объеме.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов
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