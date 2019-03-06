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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цена врачебной ошибки

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 50(7808)
В Камышлове врача приговорили к двум годам ограничения свободы.

В апреле 2017 года при подготовке пациентки к плановой операции доктор ввела интубационную трубку не в трахею, а в пищевод, повредив стенку, из-за чего развился гнойный плеврит. Суд признал анестезиолога-реаниматолога виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Приговор в силу пока не вступил.

По мнению следствия, врач с 20-летним стажем не учла большой вес больной и напряжение мышц шеи, а также не убедилась в правильности проведения процедуры. Сама врач вину не признала.

Фото: iStock
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- Несмотря на широкий общественный резонанс, до суда доходит не больше 11-12 процентов таких дел. Во-первых, наша задача - не карать, а разобраться. Сначала действия доктора оценивают его коллеги-эксперты, а потом уже следователи. Доказать вину, как правило, сложно: в медицинской среде очень сильна корпоративная порука. Во-вторых, проблема кроется в отсутствии законодательного единообразия. Четыре статьи УК, по которым обычно судят медиков, не учитывают специфики врачебных ошибок, - говорит Эдуард Иванов, руководитель отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.

Именно это подтолкнуло СКР к мысли о введении понятия врачебной ошибки в законодательство и специальных уголовных норм для медработников. Санкции по ним ниже, чем сейчас. Так, за ненадлежащее оказание помощи предлагают штрафовать на 200 тысяч рублей или лишать свободы на два года (пока денежное наказание вообще не предусмотрено, только принудительные работы или три года колонии). За смерть пациента грозит штраф до 500 тысяч рублей либо пять лет лишения свободы. Кроме того, хотят ввести уголовную ответственность за сокрытие и искажение медицинских карт и иных документов, подмену результатов анализов.

Пока следователи активно дискутируют на эту тему с Национальной медицинской палатой. Врачи настаивают: за неумышленные действия судить нельзя в принципе, иначе врачи начнут отказываться от сложных пациентов. Кстати, с этим согласны больше половины из девяти тысяч россиян, опрошенных ОНФ. При этом 14 процентов считают, что в качестве наказания достаточно лишать на один-три года права работать по профессии.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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