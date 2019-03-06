В Магнитогорске сняли с самолета пьяного пассажира

В Магнитогорске транспортную полицию вызвали на борт самолета из-за пьяного пассажира, который нецензурной бранью и конфликтным поведением мешал работе экипажа, сообщили в среду в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

- Инцидент произошел пятого марта на борту самолета, совершавшего рейс Магнитогорск - Москва, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции. - Командир воздушного судна принял решение об отказе в перелете неадекватному пассажиру, которым оказался 32-летний житель Ростовской области.

Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть полиции аэропорта, где в отношении него составили протокол о появлении в нетрезвом виде в общественном месте (статья 20.21 КоАП РФ). Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителей власти, в адрес которых он тоже успел высказаться нецензурно.

И если по административной статье дебоширу грозит лишь 1,5-тысячный штраф, то уголовное дело может обернуться годом исправительных работ.