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06.03.2019 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Нижнего Тагила осудили за вымогательство и похищение врача

Текст: Анна Шиллер
На Урале вынесли приговор Оксане Меньшовой и Ахмеду Эльмесову, которые с 2014 года вымогали деньги у частного стоматолога.

Вначале незнакомые молодые люди требовали от предпринимателя платить им за "крышу" и угрожали, что нанесут вред его семье и имуществу в случае отказа. На тот момент потерпевший уже был знаком с Ахмедом Эльмесовым и Оксаной Меньшовой, которая представилась ему Ксенией, сотрудницей городского телевидения. С ее слов он узнал, что тот пользуется репутацией в криминальных кругах, и попросил его поговорить с преследователями.

Фото: iStock
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Но происшествия на этом не закончились. Преступники напали на врача в подъезде и разбили лобовое стекло его машины, а вскоре и окно в квартире. В итоге, стоматолог согласился выплачивать подсудимому по 10 тысяч рублей каждый месяц, чтобы он защищал его семью и имущество от бандитов. Эмельсов делил эти деньги с Меньшовой. Они вместе запугивали врача, сообщая о новых угрозах.

Спустя несколько месяцев вымогатели увеличили сумму до 20 тысяч рублей, а позже попросили владельца медкабинета платить им по 40 тысяч, сказав, что фирмы-конкуренты пытаются его уничтожить и он нуждается в более серьезной защите. Получив отказ, злоумышленники решили применить другие меры. Меньшова начала чаще наведываться к врачу и подмешивать ему в чай и кофе сильнодействующие вещества.

Когда предприниматель заметил это, то подал заявление в полицию, и в тот же день, 28 января 2016 года, его похитили прямо из кабинета и вывезли в другой город. Очнувшись после побоев и уколов неизвестных лиц, врач увидел мужчину, который предложил ему укрыться для безопасности в центре реабилитации для наркоманов. Жену же Назарова убедили в том, что ее муж страдает зависимостью и проходит там курс лечения.

Фото: УФСБ по Республике Крым
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Стоматолога планировали держать в центре до тех пор, пока в имущество подсудимых не перейдет его собственность. Во время похищения, находясь под угрозой насилия,он подписал соответствующие документы. Тогда ему еще было неизвестно, что всё это организовали его "покровители". Однако Дзержинский районный суд Нижнего Тагила установил, что из кабинета стоматологии мужчину добровольно доставили в реабилитационный центр.

Злоумышленников признали невиновными в похищении, однако суд высшей инстанции это решение изменил и указал, что, по показаниям потерпевшего, на него и его супругу оказывали давление.Уголовное дело районный суд повторно рассматривал в конце прошлого года, но уже другим составом, который определил виновность Эльмесова и Меньшовой не только в вымогательстве, но и по статье 126 УК РФ "Похищение человека".

В пользу потерпевшего взыскали 380 тысяч рублей за материальный ущерб, компенсацию морального вреда 10 000 рублей с каждого соучастника и по 25 000 рублей на оплату услуг представителя - всего 450 тысяч рублей.Преступникам назначили 6 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.Осужденным не удалось обжаловать решение в облсуде. Приговор вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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