Ространснадзор начал выдавать новые лицензии для перевозки пассажиров

Ространснадзор начал принимать у транспортных компаний документы на получение лицензий, которые теперь необходимы по новым правилам перевозки пассажиров, которые вступили в силу с 1 марта этого года.

В первую очередь документы принимают у тех компаний, которые ранее занимались только заказными автобусными перевозками пассажиров. До марта этого года для них не было обязательным лицензирование своей деятельности. Для тех перевозчиков, которые работали до 1 марта с лицензией, то есть занимались регулярными перевозками, есть время до 29 июня получить новую лицензию, пояснил на пресс-конференции, которая проходила в медиацентре "Российской газеты", замглавы Ространснадзора Асланбек Ахохов.

Цель лицензирования - вывести из тени тех, кто до 1 марта мог в уведомительном порядке осуществлять заказные перевозки, отметил начальник отдела технического надзора ГУОБДД МВД Сергей Чипурин. Также новые правила дадут возможность составить список не только транспортных компаний, но и парка автомобилей, который принадлежит им. Автобусы будут "приписаны" к конкретным юрлицам, и выезд на них от имени другого юрлица будет считаться нарушением.

Тем самым ликвидирована возможность передачи в аренду транспортного средства с экипажем, позволяющая перевозчику уходить от ответственности, что делало систему допуска к регулярным перевозкам, конкурсную систему распределения маршрутов бессмысленной. Лицензирование четко поставило точку в этих вопросах.

Реестр автобусов планируется сделать доступным для заказчиков перевозок, например, директоров школ.

Если у перевозчика появится необходимость передать свой подвижной состав в аренду другой компании, он должен заявить об этом в Ространснадзор, пояснил Ахохов.

За передачу автобусов в аренду без уведомления и другие нарушения могут приостановить лицензию.

Закон требует получать лицензию на автобусы вместимостью от восьми человек. Минивэны выпали из этого правила

Процедура повторного получения лицензии займет как минимум 45 дней, но вполне возможно, что нарушитель получит отрицательный ответ, предупредил Асланбек Ахохов.

Если с автобусами вместимостью от восьми мест все понятно - без лицензии перевозить пассажиров не получится, то с минивенами есть вопрос. Этот вид транспорта относится к легковому, но в него может поместиться и более семи человек, и под видом частной перевозки водитель вполне может вести коммерческую деятельность со всеми ее рисками. За примером далеко ходить не надо.

Авария

В ДТП с участием минивэна погибли люди

Страшная авария произошла в среду рано утром в Кочубеевском районе Ставропольского края. На 252-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись полуфургон "ЗИЛ-5301" "Бычок" и минивэн Mercedes-Benz Vito, в котором по паспорту транспортного средства может быть семь человек.

"ЗИЛ" неожиданно выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение на приличной скорости. В результате на месте погибли четыре пассажира минивэна, еще двое скончались в машине "скорой" по дороге в больницу. Четыре человека госпитализированы в центральную районную больницу Невинномысска, он находится всего в десяти километрах от места трагедии. Среди госпитализированных оба водителя, жизнь водителю минивэна спасли подушки безопасности.

На дороге "Кавказ" столкнулись "Бычок" и минивэн, который следовал из Азербайджана в Москву. Погибли четыре человека. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю / ТАСС

В минивэне на момент аварии находились восемь пассажиров и водитель. Он ехал из Азербайджана в Москву, по всей видимости, это была частная перевозка.

"Минивэн - та же самая уловка, которая позволяет уйти перевозчику от лицензирования, - сказал Ахохов. - И перевозя семь пассажиров, он может очень жестко конкурировать с автобусным перевозчиком, дублировать его регулярный маршрут. Снимая пиковые нагрузки, самые предпочтительные с точки зрения экономических параметров, ставит под угрозу вообще существование регулярного перевозчика". По мнению Ахохова, в законопроект о такси необходимо вносить пункты, которые позволят трактовать перевозку пассажиров в минивене как коммерческую услугу. Этого можно достигнуть и какими-либо другими поправками, главное, чтобы была исключена возможность "дикой" конкуренции, сказал Ахохов.

Риск для пассажиров и самих водителей представляют поездки в рамках различных сервисов поиска попутчиков, считает Чипурин. Уже появляются автобусы, которые работают по таким схемам, поддержал его Ахохов.

Подготовили Михаил Сухарев, Ставропольский край, Татьяна Шадрина