Ространснадзор начал выдавать новые лицензии для перевозки пассажиров

В первую очередь документы принимают у тех компаний, которые ранее занимались только заказными автобусными перевозками пассажиров. До марта этого года для них не было обязательным лицензирование своей деятельности. Для тех перевозчиков, которые работали до 1 марта с лицензией, то есть занимались регулярными перевозками, есть время до 29 июня получить новую лицензию, пояснил на пресс-конференции, которая проходила в медиацентре "Российской газеты", замглавы Ространснадзора Асланбек Ахохов.
Цель лицензирования - вывести из тени тех, кто до 1 марта мог в уведомительном порядке осуществлять заказные перевозки, отметил начальник отдела технического надзора ГУОБДД МВД Сергей Чипурин. Также новые правила дадут возможность составить список не только транспортных компаний, но и парка автомобилей, который принадлежит им. Автобусы будут "приписаны" к конкретным юрлицам, и выезд на них от имени другого юрлица будет считаться нарушением.
Тем самым ликвидирована возможность передачи в аренду транспортного средства с экипажем, позволяющая перевозчику уходить от ответственности, что делало систему допуска к регулярным перевозкам, конкурсную систему распределения маршрутов бессмысленной. Лицензирование четко поставило точку в этих вопросах.
Реестр автобусов планируется сделать доступным для заказчиков перевозок, например, директоров школ.
Если у перевозчика появится необходимость передать свой подвижной состав в аренду другой компании, он должен заявить об этом в Ространснадзор, пояснил Ахохов.
За передачу автобусов в аренду без уведомления и другие нарушения могут приостановить лицензию.
Процедура повторного получения лицензии займет как минимум 45 дней, но вполне возможно, что нарушитель получит отрицательный ответ, предупредил Асланбек Ахохов.
Если с автобусами вместимостью от восьми мест все понятно - без лицензии перевозить пассажиров не получится, то с минивенами есть вопрос. Этот вид транспорта относится к легковому, но в него может поместиться и более семи человек, и под видом частной перевозки водитель вполне может вести коммерческую деятельность со всеми ее рисками. За примером далеко ходить не надо.
В ДТП с участием минивэна погибли люди
Страшная авария произошла в среду рано утром в Кочубеевском районе Ставропольского края. На 252-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись полуфургон "ЗИЛ-5301" "Бычок" и минивэн Mercedes-Benz Vito, в котором по паспорту транспортного средства может быть семь человек.
"ЗИЛ" неожиданно выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение на приличной скорости. В результате на месте погибли четыре пассажира минивэна, еще двое скончались в машине "скорой" по дороге в больницу. Четыре человека госпитализированы в центральную районную больницу Невинномысска, он находится всего в десяти километрах от места трагедии. Среди госпитализированных оба водителя, жизнь водителю минивэна спасли подушки безопасности.
В минивэне на момент аварии находились восемь пассажиров и водитель. Он ехал из Азербайджана в Москву, по всей видимости, это была частная перевозка.
"Минивэн - та же самая уловка, которая позволяет уйти перевозчику от лицензирования, - сказал Ахохов. - И перевозя семь пассажиров, он может очень жестко конкурировать с автобусным перевозчиком, дублировать его регулярный маршрут. Снимая пиковые нагрузки, самые предпочтительные с точки зрения экономических параметров, ставит под угрозу вообще существование регулярного перевозчика". По мнению Ахохова, в законопроект о такси необходимо вносить пункты, которые позволят трактовать перевозку пассажиров в минивене как коммерческую услугу. Этого можно достигнуть и какими-либо другими поправками, главное, чтобы была исключена возможность "дикой" конкуренции, сказал Ахохов.
Риск для пассажиров и самих водителей представляют поездки в рамках различных сервисов поиска попутчиков, считает Чипурин. Уже появляются автобусы, которые работают по таким схемам, поддержал его Ахохов.
Подготовили Михаил Сухарев, Ставропольский край, Татьяна Шадрина