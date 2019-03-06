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06.03.2019 07:12
Рубрика: В мире

В Таиланде погибла 27-летняя россиянка

На острове Пхукет в Таиланде погибла россиянка, упав с балкона своего номера, расположенного на четвертом этаже. Трагедия произошла во вторник утром в одной из гостиниц района Патонг Бич.

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Девушка приехала в Таиланд 25 февраля, сообщает интернет-портал Phuket News. Утром сотрудники отеля обнаружили постоялицу лежащей под балконами без признаков жизни. Уже в больнице медики констатировали смерть из-за травм, полученных в результате падения с высоты. Следователи полагают, что причиной гибели 27-летней россиянки стал несчастный случай.

По данным РИА Новости, посольство РФ в Бангкоке уже связалось с родственниками погибшей и поддерживает с ними постоянный контакт. После окончания полицейского следствия, тело россиянки будет отправлено на родину.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Происшествия ЧП Несчастные случаи
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