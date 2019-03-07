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Рубрика: Происшествия

Бывший замдиректора Спецстроя получил 8 лет колонии

Текст: Иван Петров
Бывший заместитель директора федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой России - ведомство упразднено в 2016 году) Александр Загорулько признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденному назначен денежный штраф в размере 10 млн рублей.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Дело слушалось в Щербинском суде города Москвы. Загорулько обвиняли в получении взятки и особо крупном мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей. Преступления были совершены при строительстве военных объектов в Московской области и на Курильских островах.

Согласно материалам уголовного дела, по согласованию со Спецстроем подрядчики намеренно завышали сметную стоимость строительства объектов, похищая разницу между выделенными бюджетными средствами и реальными затратами. К примеру, ремонт военного городка "Чернышевские казармы" на Большой Серпуховской улице в Москве обошелся бюджету в 825 млн руб., тогда как, согласно финансовой экспертизе, реально стоил вдвое меньше - около 400 млн руб.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Кроме этого в деле были эпизоды, связанные со строительством арсенала для боеприпасов в городе Торопце Тверской области, объектов в подмосковной Кубинке и на курильском острове Итуруп.

Кроме Загорулько по делу проходил еще один замдиректора Спецстроя - Александр Буряков, а также бизнесмены Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев.

Загорулько, как и другие обвиняемые, признал вину. Он также заключил сделку со следствием, активно сотрудничал со следователями, благодаря чему на время расследования вместо СИЗО был помещен под домашний арест. Александр Буряков также был осужден в особом порядке и получил 5 лет колонии, в апелляции позднее этот срок был сокращен на 3 месяца.

Как сообщила пресс-секретарь Щербинского суда Светлана Ехтанигова, согласно приговору после освобождения осужденному в течение пяти лет запрещено занимать какие-либо должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Напомним, в декабре 2016 года Спецстрой был расформирован по указу президента России. Ранее ведомство было в структуре министерства обороны, а до этого - отдельным ведомством. Структура занималась строительством военных и секретных объектов, а также жилья для военнослужащих. 

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минобороны Спецстрой
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