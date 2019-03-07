Москвичка заказала убийство бывшего замминистра ЖКХ Подмосковья

Сотрудникам главного столичного следственного управления СК РФ и московской полиции удалось предотвратить заказное убийство. Его заказчиком выступила 43-летняя москвичка, задолжавшая знакомому 50 миллионов рублей. Кредитор и должен был стать жертвой - для поисков киллера женщина в феврале этого года обратилась к приятелю.

Он, однако, передал информацию правоохранительным органам. Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем, с которым договорилась о сумме вознаграждения за совершение убийства, объяснили в столичном ГСУ. Сообщается, что в ходе неоднократных встреч обвиняемая предоставила необходимую информацию о потерпевшем и договорилась встретиться после преступления.

Эта встреча состоялась 5 марта - предполагаемый исполнитель встретился с заказчицей и заверил ее, что убийство совершено. Доказательством послужили инсценированные фотографии с изображением потерпевшего. После этого заказчицу задержали.

В отношении нее возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По сообщениям СМИ, жертвой заказа должен был стать бывший заместитель министра ЖКХ Подмосковья Евгений Харитонов. В 2015 году он был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова, но вышел на свободу досрочно, сообщает ТАСС.