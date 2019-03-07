МТС заплатит 850 млн долларов по делу о коррупции

Оператор сотовой связи МТС заключил мировое соглашение с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в размере 850 млн долларов, говорится в сообщении оператора.

Эти средства зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года. В отчете за III квартал 2018 года компания отразила резерв в 55,8 млрд рублей в качестве обязательств по этому делу.

Расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года. Структуры компании подозревались в даче взяток с 2004 по середину 2012 года за выход на рынок Узбекистана.

Информация о резервировании средств привела к падению акций компании на 5,6 процента. Также пока не известно, как выплаты скажутся на дивидендах компании за 2019 год.