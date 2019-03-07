МТС заплатит 850 млн долларов по делу о коррупции

Новости

Видео: Ансамбль МВД сыграл для женщин в аэропорту Симферополя 12:00
Записать ребенка на прием к врачу в Москве стало проще 11:56
В Башкирии на трассе сгорел автомобиль "скорой" 11:55
В "Газпроме" назвали "полным аутом" случай с газопроводом в Приозерске 11:51
В сочинском зоопарке подружились тигренок Смурфик и львица Ева 11:50
Вышел трейлер брутальной российской черной комедии "Папа, сдохни" 11:48
В Каире произошла перестрелка между силами безопасности и террористами 11:46
Принц Чарльз вручил премию воспитаннику пермского училища 11:45
Вместо Уилла Смита в "Отряде самоубийц" сыграет Идрис Эльба 11:39
В Подмосковье младенец подавился монетой 11:19
Эрмитажу подарили морозоустойчивую сакуру 11:17
Уральца оштрафовали за перевозку опасной для жизни икры 11:16
Лукашенко поздравил женщин с 8 марта 11:10
В Дагестане число отравившихся детей увеличилось до 22 11:05
Военные сфотографировались с балеринами в метро Екатеринбурга 11:00
В США оценили российские автомобили Aurus 11:00
На Чукотке проверят инцидент с самолетом, выкатившимся за пределы ВПП 10:58
Из подмосковного Одинцова построят альтернативный выезд на МКАД 10:49
Палубные летчики на МиГ-29К провели воздушный бой в небе Заполярья 10:45
Минск стал одним из популярных направлений у россиян накануне 8 марта 10:43
В Саянске хирург пойдет под суд за смерть пациентки на операции 10:43
"Тополи" и "Ярсы" переложили на электрошасси 10:41
В Саратове школьник на уроке случайно выстрелил в лицо однокласснику 10:39
В метро Петербурга горожанок поздравят Боярский и братья Запашные 10:38
Задержанный в Греции по запросу Украины россиянин вернулся домой 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
На какие фильмы сводить любимую в праздник
На какие фильмы сводить любимую в праздник
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
07.03.2019 10:16
Рубрика: Экономика

МТС заплатит 850 млн долларов по делу о коррупции

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Оператор сотовой связи МТС заключил мировое соглашение с американскими регуляторами по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в размере 850 млн долларов, говорится в сообщении оператора.

Эти средства зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года. В отчете за III квартал 2018 года компания отразила резерв в 55,8 млрд рублей в качестве обязательств по этому делу.

Фото: depositphotos.com
Пользователи пожаловались на проблемы в работе МТС

Расследование в отношении МТС регуляторы США вели с 2014 года. Структуры компании подозревались в даче взяток с 2004 по середину 2012 года за выход на рынок Узбекистана.

Информация о резервировании средств привела к падению акций компании на 5,6 процента. Также пока не известно, как выплаты скажутся на дивидендах компании за 2019 год.

Экономика Бизнес Крупные компании Происшествия Преступления Должностные преступления Компании Связь МТС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В "Газпроме" назвали "полным аутом" случай с газопроводом в Приозерске
Задержанный в Греции по запросу Украины россиянин вернулся домой
Росстат назвал сферы труда с наибольшим числом сотрудников-женщин
Страховое возмещение по жилищным вкладам может вырасти до 10 млн рублей
Минздрав разберется с навязыванием платных услуг в поликлиниках