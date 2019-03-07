Экс-подрядчика московского метро обвинили в мошенничестве

Бывшему рекламному подрядчику столичного метрополитена Александру Геллеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Геллер является владельцем группы компаний "Гема", а также компаний "Авто Селл" и "Трейд Компани". Источник пояснил журналистам, что речь идет о хищении более 850 миллионов рублей. Эта сумма так и не была выплачена метрополитену по договору о размещении рекламы, который был заключен с компанией "Авто Селл".

Ранее обвинение в мошенничестве предъявили гендиректору организации Гюле Коган. В ближайшее время она должна предстать перед судом. Как сообщает источник, сам Геллер сейчас скрывается за границей, но в ближайшее время может быть экстрадирован в Россию по линии Интерпола.