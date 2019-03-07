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07.03.2019 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью осуждены полицейские-сутенеры

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области вынесен приговор в отношении двух бывших высокопоставленных сотрудников полиции, которые обвинялись в организации занятия проституцией и превышении должностных полномочий.

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По информации прокуратуры Тверской области, с 2004 по 2014 годы в городе Кимры и Кимрском районе действовала организованная преступная группа. Заместитель начальника полиции и старший оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России "Кимрский" находились с главарем этой банды в дружеских отношениях и всячески способствовали его противоправному "бизнесу" - зарабатыванию денег на вовлечении женщин в занятие проституцией.

В ведомстве рассказали, что вместо того, чтобы пресечь криминальную деятельность, сотрудники полиции сами бесплатно пользовались услугами проституток, заставляли их работать и делали все для того, чтобы девушки не могли уехать, скрыться и изменить свою жизнь.

- Подсудимые совершили действия, явно выходившие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также направленные на организацию занятия проституцией, с использованием своего служебного положения, с применением насилия, - пояснила официальный представитель облпрокуратуры Жанна Дмитрина. - В результате 11 женщинам, в том числе несовершеннолетним девушкам, был причинен физический и моральный вред.

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По словам Жанны Дмитриной, организатор банды ранее осужден на семь лет и восемь месяцев лишения свободы. Его супруга, которую он вовлек в "бизнес", получила пять лет.

7 марта Кимрский городской суд признал полицейских виновными и приговорил бывшего заместителя начальника районной полиции к пяти годам, а экс-оперуполномоченного - к трем с половиной годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в ИК строгого режима.

Преступную деятельность банды пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.

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