Белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье уже продали

Добычу косаток и белух, находящихся в приморской "китовой тюрьме", вели по заказу иностранных компаний. Об этом в письме на имя президента России рассказали руководители двух занимавшихся отловом фирм. При этом они пообещали, что сделки принесут деньги в бюджет страны, сообщает "Интерфакс".

Так, в послании директора ООО "Афалина" Алексея Решетова, опубликованном в одном из Telegram-каналов, говорится, что компании уже получили деньги по заключенным контрактам. Морских млекопитающих покупатели ждут с нетерпением.

В свою очередь глава ООО "Океанариум ДВ" Александр Бронников заявляет, что решение передать животных государству и выпустить их на свободу необоснованно, так как может "нанести ущерб казне РФ в сотни миллионов долларов США". От предупредил, что владельцы зарубежных океанариумов могут подать в суд за причиненные им из-за неполучения животных убытки.

Если же контракт будет исполнен, добавляет Бронников, ООО "Океанариум ДВ" "способно увеличить бюджет страны на 15 миллионов долларов и принести до 200 миллионов рублей налоговых платежей".

Представители обеих фирм уверены, что косаток и белух выловили без нарушений закона.

Однако ранее Генпрокуратура РФ признала выдачу Росрыболовством разрешения на вылов 12 косаток и 90 белух незаконной.