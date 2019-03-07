На Чукотке проверят инцидент с самолетом, выкатившимся за пределы ВПП

На Чукотке специалисты дальневосточной транспортной прокуратуры проверят, почему самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА Новости.

Также проверку по факту инцидента начал СК, рассказали в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, самолет авиакомпании "Аврора" летел из Магадана с 68-ю пассажирами и пятью членами экипажа на борту. При приземлении на аэродроме "Купол" воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Пострадавших при инциденте нет.