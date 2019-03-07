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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Немножко потрясли

В "Безопасный город" на Сахалине интегрировали новые разработки
Текст: Наталья Широкова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 51(7809)
В Сахалинской области в аппаратно-программном комплексе "Безопасный город" появился блок, связанный с землетрясениями. Для этого в общую платформу встроили созданную "родной" сахалинской компанией инновационную систему. Последняя может мгновенно показать, как себя поведет то или иное здание в условиях проявления сейсмической активности.
На экране хорошо видно, насколько могут быть повреждены попавшие в зону землетрясения объекты. Фото: Катерина Флоринская На экране хорошо видно, насколько могут быть повреждены попавшие в зону землетрясения объекты. Фото: Катерина Флоринская
На экране хорошо видно, насколько могут быть повреждены попавшие в зону землетрясения объекты. Фото: Катерина Флоринская

- Смотрите, "задаем" землетрясение и получаем: система оперативного расчета сейсмических воздействий автоматически генерирует детальные карты ускорений грунта. На экране появляются координаты эпицентра и становится видно, насколько могут быть повреждены попавшие в эту зону объекты. По такому принципу работают ведущие международные сейсмологические центры, например, USGS. В России эта технология внедряется впервые, - рассказывает Алексей Коновалов, заместитель директора компании-разработчика "Геофизтех".

Фото: iStock
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По его словам, расчеты выполняются с учетом характеристик зданий, "заведенных" в геоинформационную систему: года постройки, материала, проектной балльности, степени износа, сейсмостойкости. Всего в базе описано более 500 особо ответственных объектов - это школы, больницы, детские сады, административные здания.

Таким образом, ноу-хау позволяет оценить масштаб происшествия, даже не выходя из кабинета. На мониторе сразу будет видно, какие здания сильнее пострадали и сколько необходимо техники и людей для помощи. Не нужно тратить драгоценное время и бюджетные деньги на обследование территории вслепую. Доступ к карте разрушений будет разрешен только авторизованным пользователям, то есть экстренным службам, которым надлежит принимать решения во время ЧС.

Ученые намерены развивать этот проект, расширяя список внесенных в него объектов на острове Сахалин. Они также планируют выйти на сейсмоопасные Курильские острова и другие регионы России.

"Безопасный город" внедряют в населенных пунктах Сахалина уже несколько лет. Другие блоки этого комплекса традиционны. Они отслеживают обстановку на объектах ЖКХ, с помощью новых гидрометеорологических постов следят за уровнем рек, фиксируют нарушения правил дорожного движения. Кроме того, в Южно-Сахалинске развернута система интеллектуального уличного наблюдения - 70 видеокамер сами улавливают происшествие или подозрительный предмет. Всего же за порядком в административном центре следят более 300 видеокамер. И, кстати, следят неплохо.

Ноу-хау позволит мгновенно оценить ущерб от землетрясения. На мониторе будет видно, какие здания сильнее пострадали и какие силы необходимо направить туда для помощи

Например, в феврале с их помощью по горячим следам "нашли" имущество японской туристки. Иностранка обратилась в полицию с заявлением о похищении кошелька, в котором было 250 тысяч японских йен, около 30 тысяч рублей и паспорт.

- В ходе проверки мы установили весь маршрут ее движения: просмотрели камеры, опросили очевидцев. Выяснилось, что гостью из Японии обокрали в автобусе. Благодаря видеозаписи опознали женщину, которая ранее уже привлекалась за карманные кражи, - сообщил начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Южно-Сахалинску Алексей Абол.

Фото: iStock
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Кстати, к 2019 году Сахалинская область одной из первых в стране полностью оборудовала свои рубежи системами биометрической видеоидентификации - еще одной составляющей "Безопасного города". Полностью - слово неслучайное: "фишка" региона в том, что все точки въезда-выезда здесь наперечет, ни вплавь, ни пешком на островную территорию не проникнуть.

- Всего установлено семь систем: в аэропортах Южно-Сахалинска, Охи, Ногликов и Шахтерска, портах Холмск и Корсаков, а также на железнодорожном вокзале в административном центре. Минуя их, на Сахалин попасть невозможно, - рассказывает Антон Косвинцев, начальник отдела сопровождения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Сахалинского областного центра информатизации.

Камеры выхватывают изображение лица из видеопотока, а потом сравнивают его с фотографиями разыскиваемых людей в базе данных. При этом умную систему не собьют с толку ни новая прическа, ни очки, ни борода или головной убор. В случае совпадения на компьютеры сотрудников силовых ведомств приходит оповещение. На все про все уходит несколько секунд.

Справка "РГ"

АПК "Безопасный город" представляет собой программное обеспечение, которое позволяет всем экстренным оперативным дежурным службам работать в одном информационном поле. Построение и развитие этой платформы идет во всех субъектах страны. При этом регионы опираются на соответствующую концепцию, которую правительство утвердило в декабре 2014 года. Курирует работу МЧС России.

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