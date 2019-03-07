В Благовещенске задержали вылетавший в Новосибирск самолет

Рейс авиакомпании S7 Airlines должен был вылететь 7 марта в 7:20 по амурскому времени из аэропорта Благовещенск в Новосибирск. Однако рейс отложили.

Пассажиров без малого два часа продержали в салоне самолета, а затем высадили в здание аэропорта.

- Рейс был задержан по техническим причинам. Пилоты не смогли запустит двигатель самолета А-321 "нео". Резервный борт должен прилететь из Иркутска. На этот рейс прибыли 176 пассажиров, часть из них приняла решение сдать билеты. Планируется, что самолет вылетит из Благовещенска в 16:00 по местному времени, - рассказал "РГ" директор аэропорта Валерий Шлегель.

В справочной службе воздушного порта сказали, что с пассажирами задержанного рейса работает представитель ПАО "Авиакомпания "Сибирь". Большинство из них имеют на руках трансферные билеты из Новосибирска в другие города России и ближнего зарубежья.