В Бурятии бухгалтер МВД похитила четыре миллиона рублей

Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор бывшему бухгалтеру отдела МВД. Ее признали виновной в хищении денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает республиканская прокуратура.

На протяжении 2015-2017 годов женщина, используя свое служебное положение, вносила недостоверные сведения в платежные поручения и заявки на кассовые расходы. Таким образом она присвоила себе более четырех миллионов рублей.

Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам и десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Но прокуратура не согласилась со столь мягким приговором и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Верховный суд Бурятии отменил условное наказание: бухгалтера отправили в колонию общего режима.

Кроме того, ей назначен штраф - 10 тысяч рублей. Украденные деньги она обязана будет вернуть.