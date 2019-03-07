В Бурятии пожар в зимовье унес жизнь мужчины

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии загорелось брусовое зимовье, сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

К моменту прибытия пожарных дом был полностью объят пламенем изнутри.

"В результате строение повреждено на площади 50 квадратных метров, также пострадала крыша на площади четыре квадратных метра", - говорится в сообщении.

После разбора завалов спасатели обнаружили тело мужчины возле окна, под диваном. Возможно, он погиб, так и не проснувшись.

Причины пожара выясняются.