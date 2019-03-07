В Башкирии на трассе сгорел автомобиль "скорой"

В Благовещенском районе произошла авария с участием машины скорой помощи, в результате которой автомобиль загорелся. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что ДТП случилось около восьми утра по московскому времени на 46-м километре дороги Уфа - Янаул. ВАЗ-2115, за рулем которого был 26-летний мужчина, столкнулся со встречной машиной скорой помощи "УАЗ" под управлением 49-летнего мужчины. В итоге скорая загорелась.

Медицинская помощь понадобилась обоим водителям и 51-летней пассажирке скорой помощи. Их увезли в больницу.