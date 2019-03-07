Омской школьнице вручили награду МЧС за спасение тонущего ребенка

Инцидент произошел прошлым летом. Таня отправилась в гости к подруге, а путь пролегал вдоль реки. Там-то девочка и услышала крики о помощи. Оказалось, что мостик, на котором стоял десятилетний сельский рыбак, провалился, и ребенок, не умеющий плавать, стал тонуть.
Девочка не растерялась и бросилась ему на выручку.
- Я его схватила за руку, и что есть силы погребла к берегу. Хорошо, что он был недалеко. Потом успокоила и проводила домой, - вспоминает Таня. - Мне кажется, любой бы на моем месте поступил точно так же. Поэтому и не стала никому говорить.
Девочку через социальные сети родители едва не погибшего мальчика нашли только спустя несколько дней. Только тогда селяне узнали о поступке их юной землячки.
Сегодня, в канун 8 марта, школьница из села Кукарка вместе с папой приехала на торжественное награждение.
- Мы вручили Тане Дербеневой медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах" и планшет. А папе - благодарственное письмо за правильное воспитание дочери, - сообщил глава МЧС Владислав Колодинский.
На церемонии присутствовал весь личный состав региональной службы спасения, который устроил юной героине настоящую овацию.