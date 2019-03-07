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07.03.2019 13:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Омской школьнице вручили награду МЧС за спасение тонущего ребенка

Текст: Светлана Сибина (Омск)
14-летняя Таня Дербенева, несмотря на юный возраст, - уже героическая личность. Школьница из села Седельниково Омской области оказалась на удивление скромной. Вытащив из воды мальчика, который едва не утонул, она никому не рассказала о своем поступке. Родители ребенка нашли ее через социальные сети.
Фото: МЧС России по Омской области Фото: МЧС России по Омской области
Фото: МЧС России по Омской области

Инцидент произошел прошлым летом. Таня отправилась в гости к подруге, а путь пролегал вдоль реки. Там-то девочка и услышала крики о помощи. Оказалось, что мостик, на котором стоял десятилетний сельский рыбак, провалился, и ребенок, не умеющий плавать, стал тонуть.

Девочка не растерялась и бросилась ему на выручку.

Фото: iStock
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- Я его схватила за руку, и что есть силы погребла к берегу. Хорошо, что он был недалеко. Потом успокоила и проводила домой, - вспоминает Таня. - Мне кажется, любой бы на моем месте поступил точно так же. Поэтому и не стала никому говорить.

Девочку через социальные сети родители едва не погибшего мальчика нашли только спустя несколько дней. Только тогда селяне узнали о поступке их юной землячки.

Сегодня, в канун 8 марта, школьница из села Кукарка вместе с папой приехала на торжественное награждение.

- Мы вручили Тане Дербеневой медаль МЧС России "За спасение погибающих на водах" и планшет. А папе - благодарственное письмо за правильное воспитание дочери, - сообщил глава МЧС Владислав Колодинский.

На церемонии присутствовал весь личный состав региональной службы спасения, который устроил юной героине настоящую овацию.

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