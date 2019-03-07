Цех по выпуску технической и пищевой полиэтиленовой пленки открыли на базе лечебно-исправительного учреждения N 16 в поселке Абагур Лесной под Новокузнецком. Это стало возможным благодаря программе сотрудничества с малым и средним бизнесом.

Производство в колонии развернули на свободных площадях, установив специальное оборудование - экструдер. Машина способна за месяц выдавать двадцать тонн пленки шириной от одного до двадцати метров и от десяти до трехсот микрометров толщиной. Сырье поступает из двух источников. Первичную гранулу полиэтилена высокого давления завозят внешние поставщики, а вторичную стабильно и оперативно доставляют с соседнего участка по переработке полиэтиленовых отходов. Его на территории промзоны исправительного учреждения открыла другая коммерческая организация.

Пока в цехе работает трое осужденных, обученных специалистами предприятия-работодателя - Новокузнецкого завода по производству полимерной продукции. Из пленки изготавливают рукава для буровзрывных работ, технические мешки для отбора лабораторных проб угля и бытовые мусорные пакеты повышенной прочности. Последние будут продавать в хозяйственных магазинах Кузбасса и соседней Томской области.

- Предложения, касающиеся поставок тепличной пленки, мы разослали в Красноярский, Алтайский края и Новосибирскую область, - сообщил начальник ЛИУ-16 Константин Никулин. - Это товар сезонный, и спрос на него ожидается в марте-апреле. Еще нашей пленкой планируют укрывать поля и теплицы кузбасских учреждений ГУФСИН.

Поставки рукавов, которые используют на буровых скважинах угольных разрезов и открытых рудников для отсечения взрывчатых веществ от грунтовых вод, наладят добывающие предприятия Кемеровской области и Дальнего Востока (уже поступают заказы из Приморья и Сахалинской области). В 2018 году осужденные произвели 950 тысяч погонных метров, а на 2019-й заключили договор о выпуске 220 тысяч погонных метров дополнительно.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального ГУФСИН, в планах учреждения - ввести в эксплуатацию широкоформатный экструдер для выдувания пленок с шириной рукава 2 200 миллиметров и принять на работу еще одного заключенного. Бригада из четырех человек сможет обслуживать все имеющееся в цехе оборудование, "выдувать" полиэтиленовый рукав и распаивать его по размерам.

- Мы сотрудничаем с тремя сторонними организациями, разместившими у нас оборудование по переработке сырья и изготовлению полипропиленовой продукции, - отмечает Константин Никулин. - На работу принято в общей сложности тринадцать осужденных. Для увеличения инвестиционной привлекательности к июню этого года восстановим железнодорожный тупик и козловой кран грузоподъемностью 12,5 тонны. Арендной платы с предпринимателей не берем. Минусы если и есть, то все они нивелируются в процессе производства. В основе же общая заинтересованность нашего учреждения в трудоустройстве осужденных, а коммерческой организации - в извлечении прибыли.