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07.03.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саянске хирург пойдет под суд за смерть пациентки на операции

Текст: Дмитрий Мальков

Направлено в суд дело врача больницы города Саянска. Как полагает прокуратура Иркутской области, грубая ошибка хирурга стала причиной гибели пациентки на операционном столе.

На кубанского хирурга завели дела из-за смерти пациентов

ЧП в больнице произошло 13 февраля прошлого года при проведении плановой операции. Согласно информации прокуратуры, врач по неосторожности повредил пациентке желчный пузырь.

- Подсудимый ненадлежащим образом исполнив свои профессиональные обязанности, избрав неверную тактику оказания медицинской помощи. В результате чего от причиненных повреждений наступила смерть пациентки в медицинском учреждении, - рассказал представитель прокуратуры региона.

Врачу инкриминируется ч. 2 ст. 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Прокуратурой Саянска утверждено обвинительное заключение и дело передано в Саянский городской суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Халатность врачей
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