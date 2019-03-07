В Саянске хирург пойдет под суд за смерть пациентки на операции

Направлено в суд дело врача больницы города Саянска. Как полагает прокуратура Иркутской области, грубая ошибка хирурга стала причиной гибели пациентки на операционном столе.

ЧП в больнице произошло 13 февраля прошлого года при проведении плановой операции. Согласно информации прокуратуры, врач по неосторожности повредил пациентке желчный пузырь.

- Подсудимый ненадлежащим образом исполнив свои профессиональные обязанности, избрав неверную тактику оказания медицинской помощи. В результате чего от причиненных повреждений наступила смерть пациентки в медицинском учреждении, - рассказал представитель прокуратуры региона.

Врачу инкриминируется ч. 2 ст. 109 УК РФ - Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Прокуратурой Саянска утверждено обвинительное заключение и дело передано в Саянский городской суд.