СК завел дело на жителя Ингушетии за участие в боях в Сирии

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ингушетии, которого подозревают в участии в террористической организации в Сирии.

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в 2016 году он отправился в Сирию и добровольно вступил в вооруженную террористическую организацию.

"Находясь в рядах данной организации, он выполняет функции рядового боевика. До настоящего времени мер к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации не предпринял", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что уголовное дело было возбуждено по материалам совместной проверки МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия. Расследование дела продолжается.