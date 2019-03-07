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07.03.2019 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело на жителя Ингушетии за участие в боях в Сирии

Текст: Руслан Мельников (Магас)

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Ингушетии, которого подозревают в участии в террористической организации в Сирии.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в 2016 году он отправился в Сирию и добровольно вступил в вооруженную террористическую организацию.

"Находясь в рядах данной организации, он выполняет функции рядового боевика. До настоящего времени мер к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации не предпринял", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что уголовное дело было возбуждено по материалам совместной проверки МВД и УФСБ России по Республике Ингушетия. Расследование дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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