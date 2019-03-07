В Россию из Сирии вернулся похищенный боевиками 11-летний мальчик

В Чечню в сопровождении представителей республики вернулся 11-летний Хадис Ибрагимов, которого ранее отец увез на Ближний Восток. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

Ребенка в аэропорту встретила мать, которая не видела сына пять лет. В 2014 году отец из Дагестана увез Хадиса с родины в Сирию. За эти годы он успел побывать также в Турции и Ираке. В 2016 году родителя мальчика убили, и его приютила другая женщина.

А некоторое время назад стало известно, что ребенка похитили в Сирии из лагеря беженцев "Эль-Хол" в провинции Хасака. Родная мать ребенка обратилась за помощью к Рамзан Кадырову. Вскоре Хадиса удалось вырвать из лап террористов, о чем сообщил глава республики на своей странице в соцсетях.

Как сообщил представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби, боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" похитили мальчика с целью проведения над ним показательного суда, "вплоть до физического уничтожения".

Мальчика в аэропорту Грозного сопровождал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби. Он сказал, что Ибрагимов не хотел возвращаться к матери. Однако после освобождения он несколько дней прожил в семье чиновника. Там ему рассказали о семейных ценностях, и он согласился вернуться домой.